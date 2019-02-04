Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|504,621828
|0,93
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183653
|0,33
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,534356
|0,33
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019699
|0,31
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,453097
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013722
|2,19
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,577245
|0,17
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,557652
|0,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,455775
|0,08
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,171691
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,321873
|0,22
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,417889
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,988055
|0,41
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,503043
|0,40
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,600988
|0,31
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048084
|0,30
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,092452
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014062
|0,90
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012050
|0,87
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,013632
|0,26
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014873
|0,23
|Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,012796
|0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,530499
|0,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,014618
|0,75
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,051663
|0,16
|ING Portföy Altın Fonu
|0,024819
|0,15
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,062907
|0,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,885127
|0,20
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018417
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,470387
|0,19
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|58,939521
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047067
|0,19