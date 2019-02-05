Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045439
|0,90
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,070455
|0,72
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035058
|0,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,403261
|0,54
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,437737
|0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048540
|0,64
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021987
|0,57
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,026883
|0,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020568
|0,33
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027076
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,789359
|1,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030770
|1,69
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019339
|1,06
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054174
|1,06
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,335640
|1,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,996949
|0,90
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,002654
|0,51
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,137720
|0,38
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,065478
|0,37
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,794671
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019298
|0,52
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,803558
|0,48
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,936162
|0,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,906723
|0,37
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,215743
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,488016
|0,11
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,888230
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,537776
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,471310
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,246767
|0,06