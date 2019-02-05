Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045439 0,90
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,070455 0,72
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035058 0,58
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,403261 0,54
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,437737 0,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048540 0,64
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021987 0,57
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,026883 0,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020568 0,33
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027076 0,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,789359 1,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030770 1,69
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019339 1,06
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054174 1,06
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,335640 1,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,996949 0,90
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,002654 0,51
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,137720 0,38
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,065478 0,37
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,794671 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019298 0,52
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,803558 0,48
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,936162 0,42
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,906723 0,37
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,215743 0,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,488016 0,11
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,888230 0,06
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,537776 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,471310 0,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,246767 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Ekonomi
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