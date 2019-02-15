Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052839
|0,91
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|512,706036
|0,90
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046651
|0,81
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035802
|0,79
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,509604
|0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013903
|1,92
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020631
|1,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049332
|1,02
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021956
|0,88
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021302
|0,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,568315
|1,86
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032758
|1,16
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048005
|1,15
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025066
|1,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092963
|1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042877
|1,07
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,992489
|0,89
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,179894
|0,76
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,820387
|0,66
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,786414
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019656
|0,81
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,827290
|0,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,921828
|0,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,986223
|0,60
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,944507
|0,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,174400
|0,69
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,942701
|0,68
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019168
|0,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054437
|0,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028385
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|80,143916
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018253
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023496
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|56,094270
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,918583
|0,06