Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,115554
|0,36
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035965
|0,29
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,534518
|0,28
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053109
|0,27
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046845
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021732
|0,75
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022134
|0,72
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014337
|0,61
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021090
|0,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049784
|0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042101
|1,49
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025261
|1,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031600
|0,66
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,497211
|0,65
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,208603
|0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,066812
|0,45
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,341328
|0,43
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,792810
|0,36
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,244858
|0,36
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,182643
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031336
|0,60
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016373
|0,58
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053809
|0,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,917145
|0,54
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,989207
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,535861
|0,74
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|206,548288
|0,70
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032942
|0,60
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055524
|0,58
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025580
|0,58
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018309
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018600
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023568
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,933955
|0,06
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|100,321966
|0,06