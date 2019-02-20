Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,115554 0,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,115554 0,36
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035965 0,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,534518 0,28
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053109 0,27
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046845 0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021732 0,75
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022134 0,72
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014337 0,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021090 0,50
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049784 0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042101 1,49
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025261 1,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031600 0,66
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,497211 0,65
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,208603 0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,066812 0,45
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,341328 0,43
Gedik Portföy Karma Fon 0,792810 0,36
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,244858 0,36
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,182643 0,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031336 0,60
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016373 0,58
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053809 0,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,917145 0,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,989207 0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,535861 0,74
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,548288 0,70
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032942 0,60
TEB Portföy Altın Fonu 0,055524 0,58
İş Portföy Altın Fonu 0,025580 0,58
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018309 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018600 0,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023568 0,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,933955 0,06
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 100,321966 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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