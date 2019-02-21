Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|513,677232
|0,22
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|254,732041
|0,18
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,168876
|0,14
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,019462
|0,11
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,305948
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022087
|1,63
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014449
|0,78
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021199
|0,52
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022217
|0,37
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,087405
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111528
|1,23
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,168807
|1,09
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036084
|1,04
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,295730
|0,98
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,875552
|0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042994
|0,85
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,797378
|0,58
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,014401
|0,57
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,423350
|0,51
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,246004
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,928697
|1,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031625
|0,92
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016518
|0,89
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054273
|0,86
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,960302
|0,80
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,138949
|1,41
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,730395
|0,95
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033239
|0,90
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|208,398379
|0,90
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056019
|0,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,492828
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018321
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023583
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047564
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,937060
|0,06