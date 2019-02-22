Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031701 0,63 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031701 0,63
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,123225 0,41
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,589596 0,39
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036072 0,38
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,550744 0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021368 0,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027599 0,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,521268 0,14
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014466 0,12
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,133997 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 2,58
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093175 1,59
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048024 1,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050222 1,24
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038192 1,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026784 1,22
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,513036 0,62
Gedik Portföy Karma Fon 0,802039 0,58
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006076 0,57
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,425659 0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,997712 0,75
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027812 0,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301217 0,71
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,934266 0,60
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,421067 0,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 80,472426 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018323 0,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,486850 0,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,338478 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,493134 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]