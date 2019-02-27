Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|257,617966
|0,78
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,170292
|0,51
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,019531
|0,35
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,017576
|0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,640119
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014135
|0,63
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,470064
|0,13
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,182430
|0,13
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,593796
|0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,392715
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,261397
|1,08
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025842
|1,05
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,057554
|0,98
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019043
|0,95
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,151157
|0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044258
|0,68
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,524695
|0,65
|Halk Portföy Karma Fon
|63,303090
|0,61
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,067880
|0,57
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,250514
|0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,341823
|1,26
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,033333
|1,24
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,782088
|0,59
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017337
|0,39
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,373213
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018378
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047736
|0,06
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|100,753529
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|56,508638
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,490946
|0,06