Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 257,617966 0,78
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,170292 0,51
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019531 0,35
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017576 0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640119 0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014135 0,63
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,470064 0,13
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,182430 0,13
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,593796 0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,392715 0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,261397 1,08
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025842 1,05
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057554 0,98
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019043 0,95
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,151157 0,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044258 0,68
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,524695 0,65
Halk Portföy Karma Fon 63,303090 0,61
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,067880 0,57
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,250514 0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,341823 1,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,033333 1,24
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,782088 0,59
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017337 0,39
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,373213 0,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018378 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047736 0,06
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 100,753529 0,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 56,508638 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,490946 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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