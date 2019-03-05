Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,037893
|0,57
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053886
|0,55
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036594
|0,51
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,169111
|0,49
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,628476
|0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014498
|1,86
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022402
|0,70
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,124816
|0,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050307
|0,64
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027977
|0,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096163
|2,55
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049581
|2,37
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019416
|1,56
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,073010
|1,50
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,843182
|1,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,537807
|0,78
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,431952
|0,75
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043869
|0,73
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,048925
|0,69
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,123836
|0,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,889803
|1,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,959692
|0,96
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020120
|0,69
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,861827
|0,61
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028491
|0,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,496359
|0,08
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023759
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,250992
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,496455
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|60,002516
|0,06