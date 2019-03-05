Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037893 0,57
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053886 0,55
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036594 0,51
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,169111 0,49
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,628476 0,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014498 1,86
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022402 0,70
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,124816 0,68
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050307 0,64
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027977 0,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096163 2,55
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049581 2,37
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019416 1,56
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073010 1,50
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,843182 1,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,537807 0,78
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,431952 0,75
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043869 0,73
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,048925 0,69
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,123836 0,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,889803 1,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,959692 0,96
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020120 0,69
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,861827 0,61
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028491 0,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,496359 0,08
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023759 0,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,250992 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,496455 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 60,002516 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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