Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,614215
|0,42
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|520,428588
|0,14
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,555196
|0,13
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,314906
|0,08
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,201285
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022535
|0,59
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,143615
|0,11
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014502
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,408562
|1,08
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025975
|0,95
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,116473
|0,80
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,556224
|0,79
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034616
|0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,434521
|0,59
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017285
|0,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044028
|0,36
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,575590
|0,15
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,096767
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,949176
|0,30
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028531
|0,14
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,479450
|0,05
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,249680
|0,05
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,327510
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,069961
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,703216
|0,06
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|101,188314
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018466
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|315,732474
|0,06
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|20,153976
|0,06