Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,614215 0,42
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,428588 0,14
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,555196 0,13
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,314906 0,08
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,201285 0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022535 0,59
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,143615 0,11
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014502 0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,408562 1,08
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025975 0,95
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116473 0,80
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,556224 0,79
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034616 0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434521 0,59
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017285 0,38
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044028 0,36
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,575590 0,15
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,096767 0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,949176 0,30
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028531 0,14
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,479450 0,05
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,249680 0,05
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,327510 0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,069961 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,703216 0,06
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 101,188314 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018466 0,06
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 315,732474 0,06
Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 20,153976 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Sek, Ekonomi
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