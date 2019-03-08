Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032619
|1,00
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,054498
|0,98
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,176988
|0,80
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,706844
|0,77
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,790221
|0,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014664
|1,34
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021878
|0,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050631
|0,68
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028090
|0,50
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,334102
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070313
|0,53
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037096
|0,46
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034397
|0,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056744
|0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,065716
|0,79
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,873600
|0,59
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010316
|0,28
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,094961
|0,22
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020905
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020336
|1,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,880546
|0,96
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,977092
|0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031053
|0,81
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053300
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032611
|0,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019348
|0,81
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028678
|0,81
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064033
|0,80
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022710
|0,79
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,497207
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,712448
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|81,112331
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,981769
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|60,108788
|0,06