Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032619 1,00
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054498 0,98
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,176988 0,80
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,706844 0,77
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,790221 0,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014664 1,34
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021878 0,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050631 0,68
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028090 0,50
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,334102 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070313 0,53
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037096 0,46
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034397 0,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056744 0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065716 0,79
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,873600 0,59
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010316 0,28
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,094961 0,22
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020905 0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020336 1,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,880546 0,96
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,977092 0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031053 0,81
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053300 0,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032611 0,83
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019348 0,81
Deniz Port. Altın Fonu 0,028678 0,81
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064033 0,80
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022710 0,79
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,497207 0,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,712448 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 81,112331 0,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,981769 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 60,108788 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar Aracı Bilerek Denize Sürmüş; Akıl Hastanesine Sevkedildi

Son Dakika! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 4 Kişiyi Öldüren Şinasi Gürkan Tutuklandı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air'in Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]