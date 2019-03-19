Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

31 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,299603 0,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,624678 0,39
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,211864 0,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,440422 0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180657 0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023150 0,89
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015156 0,72
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,194871 0,41
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,610282 0,40
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,485475 0,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100800 3,50
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051560 3,49
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,916467 1,95
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025978 1,95
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,275186 1,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043920 1,32
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,346883 1,14
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,250178 0,98
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,172148 0,97
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,907148 0,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,907373 0,93
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,952836 0,92
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,470056 0,61
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031748 0,54
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041408 0,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,850346 0,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033189 0,10
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019694 0,10
TEB Portföy Altın Fonu 0,055893 0,10
Garanti Portföy Altın Fonu 0,065145 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,508246 0,06
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,833501 0,06
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018589 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018605 0,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023949 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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