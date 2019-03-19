Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,299603
|0,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,624678
|0,39
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,211864
|0,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,440422
|0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180657
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023150
|0,89
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015156
|0,72
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,194871
|0,41
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,610282
|0,40
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,485475
|0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100800
|3,50
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051560
|3,49
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,916467
|1,95
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025978
|1,95
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,275186
|1,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043920
|1,32
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,346883
|1,14
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,250178
|0,98
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,172148
|0,97
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,907148
|0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,907373
|0,93
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,952836
|0,92
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,470056
|0,61
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031748
|0,54
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,041408
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,850346
|0,43
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033189
|0,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019694
|0,10
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055893
|0,10
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,065145
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,508246
|0,06
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,833501
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018589
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018605
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023949
|0,06