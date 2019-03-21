Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,055225
|0,17
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,898519
|0,10
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,037224
|0,09
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,020306
|0,09
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,038879
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015393
|1,56
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,051823
|0,35
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023209
|0,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022332
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|63,361917
|0,53
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033907
|0,47
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,414487
|0,37
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026729
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,021029
|0,30
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,179936
|0,12
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033857
|0,11
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,035286
|0,10
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,027599
|0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020628
|0,14
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,900375
|0,13
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014324
|0,10
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015179
|0,07
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016844
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,509775
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023976
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048359
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,018577
|0,06
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,834443
|0,06