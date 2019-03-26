Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,057064
|1,86
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034326
|1,66
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,272013
|1,44
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,049910
|1,08
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,817676
|0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023053
|2,46
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015576
|2,34
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023363
|2,18
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053326
|2,15
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029239
|1,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026959
|2,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059992
|2,02
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038878
|2,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034657
|1,92
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070127
|1,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,934806
|0,93
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,066428
|0,60
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,771023
|0,43
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,654992
|0,43
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,176617
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,051812
|2,30
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,999183
|2,22
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,056391
|2,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032881
|2,08
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,017124
|2,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|TEB Portföy Altın Fonu
|0,058496
|2,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034705
|2,49
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,030488
|2,49
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,024124
|2,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020568
|2,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,502256
|0,08
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024047
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048499
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,553607
|0,06
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|20,386193
|0,06