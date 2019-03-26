Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057064 1,86
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034326 1,66
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,272013 1,44
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,049910 1,08
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,817676 0,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023053 2,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015576 2,34
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023363 2,18
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053326 2,15
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029239 1,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026959 2,05
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059992 2,02
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038878 2,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034657 1,92
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070127 1,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,934806 0,93
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066428 0,60
İş Portföy İki. Değ. Fon 7,771023 0,43
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,654992 0,43
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,176617 0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,051812 2,30
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,999183 2,22
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,056391 2,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032881 2,08
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017124 2,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,058496 2,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034705 2,49
Deniz Port. Altın Fonu 0,030488 2,49
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024124 2,45
Fiba Portföy Altın Fonu 0,020568 2,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,502256 0,08
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024047 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048499 0,06
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,553607 0,06
Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 20,386193 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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