Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|537,938827
|4,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040351
|4,03
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,023274
|3,91
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,103487
|3,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,056112
|3,70
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015372
|4,22
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022906
|4,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,188442
|3,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,052557
|3,92
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028655
|3,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026424
|4,41
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059168
|4,30
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034116
|4,27
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069211
|4,16
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038408
|3,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026446
|4,04
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064444
|3,78
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,095460
|3,75
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,021833
|2,87
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,912052
|2,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020703
|3,72
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,903468
|3,62
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,981876
|3,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032093
|3,09
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055169
|2,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029805
|3,57
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023579
|3,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,066451
|3,38
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,079166
|3,36
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,057121
|3,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024090
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,503155
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,041903
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|60,836800
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|319,906834
|0,06
|
|
|