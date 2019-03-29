Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,938827 4,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040351 4,03
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023274 3,91
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,103487 3,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056112 3,70
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015372 4,22
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022906 4,14
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,188442 3,95
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052557 3,92
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028655 3,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026424 4,41
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059168 4,30
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034116 4,27
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069211 4,16
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038408 3,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026446 4,04
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064444 3,78
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,095460 3,75
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,021833 2,87
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,912052 2,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020703 3,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,903468 3,62
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,981876 3,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032093 3,09
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055169 2,99
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,029805 3,57
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023579 3,38
Garanti Portföy Altın Fonu 0,066451 3,38
HSBC Portföy Altın Fonu 2,079166 3,36
TEB Portföy Altın Fonu 0,057121 3,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024090 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,503155 0,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,041903 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 60,836800 0,06
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 319,906834 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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