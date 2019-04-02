Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584988 1,91
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040694 1,58
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409076 1,46
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170576 1,42
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,529408 1,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016027 1,61
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023621 0,74
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,405459 0,52
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,249771 0,52
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,205456 0,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,087996 1,91
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,287464 1,64
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027454 1,50
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036856 1,28
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042818 1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,986329 1,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,052313 0,97
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,183829 0,96
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,035736 0,94
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021658 0,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026172 0,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,882705 0,82
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,453250 0,45
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039226 0,33
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975923 0,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 320,659383 0,06
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,555885 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,519747 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 82,233143 0,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,616704 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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