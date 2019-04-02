Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584988
|1,91
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040694
|1,58
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,409076
|1,46
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,170576
|1,42
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|135,529408
|1,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016027
|1,61
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023621
|0,74
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,405459
|0,52
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,249771
|0,52
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,205456
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,087996
|1,91
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,287464
|1,64
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027454
|1,50
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036856
|1,28
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042818
|1,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,986329
|1,09
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,052313
|0,97
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,183829
|0,96
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,035736
|0,94
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021658
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026172
|0,87
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,882705
|0,82
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,453250
|0,45
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039226
|0,33
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,975923
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|320,659383
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,555885
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,519747
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|82,233143
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,616704
|0,06