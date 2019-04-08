Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599910 1,07
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041761 1,06
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422117 0,84
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174462 0,80
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,989236 0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016344 0,78
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022438 0,56
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,148593 0,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,424376 0,09
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,577241 0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047831 1,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093959 1,05
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,147825 0,95
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018765 0,91
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,037808 0,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022211 0,67
Gedik Portföy Karma Fon 0,816417 0,60
Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,554965 0,58
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,521261 0,56
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026516 0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,024132 0,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,281525 0,24
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,306115 0,18
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,298838 0,16
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,311246 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024230 0,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,525326 0,18
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,198598 0,18
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,071696 0,18
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,052378 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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