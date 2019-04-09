Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,994319 2,85
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034772 1,43
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057569 1,42
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050509 1,41
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,299110 1,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016796 2,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023008 2,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023341 2,31
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,321590 1,92
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053893 1,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040305 1,48
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073156 1,44
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,941647 1,44
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036237 1,42
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062377 1,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,098369 1,65
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,961791 0,85
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067630 0,65
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010097 0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026622 0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032484 2,06
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,989257 1,91
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,034285 1,83
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,995603 1,44
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,040125 1,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,470843 3,89
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,517634 2,48
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034233 2,14
TEB Portföy Altın Fonu 0,057798 2,14
HSBC Portföy Altın Fonu 2,105373 2,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,526270 0,06
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 321,964727 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048902 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,234786 0,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,256049 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]