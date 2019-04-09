Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|551,994319
|2,85
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034772
|1,43
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,057569
|1,42
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050509
|1,41
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,299110
|1,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016796
|2,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023008
|2,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023341
|2,31
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,321590
|1,92
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053893
|1,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040305
|1,48
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073156
|1,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,941647
|1,44
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036237
|1,42
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062377
|1,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,098369
|1,65
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,961791
|0,85
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,067630
|0,65
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010097
|0,47
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026622
|0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032484
|2,06
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,989257
|1,91
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,034285
|1,83
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,995603
|1,44
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,040125
|1,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,470843
|3,89
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,517634
|2,48
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034233
|2,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,057798
|2,14
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,105373
|2,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,526270
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|321,964727
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048902
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|61,234786
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,256049
|0,06