Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,821431
|0,34
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,038032
|0,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050655
|0,34
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,832740
|0,31
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,057652
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016901
|1,30
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024265
|0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054023
|0,50
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,324453
|0,45
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023114
|0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,107148
|0,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036275
|0,73
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028428
|0,70
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062252
|0,63
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073020
|0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,034167
|0,34
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,067544
|0,27
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,962014
|0,24
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,820021
|0,16
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,188657
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032678
|0,53
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,994552
|0,47
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,038958
|0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021378
|0,37
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,959625
|0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034435
|0,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,058140
|0,53
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,117585
|0,52
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,030329
|0,52
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023996
|0,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018834
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,928623
|0,06
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019142
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024273
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|82,673617
|0,06