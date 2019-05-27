Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020889
|0,21
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,125360
|0,20
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021945
|0,20
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,632198
|0,20
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,021684
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016515
|0,40
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,555627
|0,37
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,165425
|0,15
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,378120
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040892
|3,51
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080511
|3,39
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,976370
|2,48
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,146169
|2,40
| Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018272
|2,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,914852
|2,35
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,452064
|1,86
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,310378
|1,51
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037830
|1,40
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,230416
|1,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,023452
|1,51
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,035866
|1,32
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,171523
|1,00
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,827015
|0,98
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,226718
|0,92
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,572229
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050377
|0,19
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,085281
|0,19
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024954
|0,19
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,228430
|0,19