Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

46 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410345 0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410345 0,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573460 0,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172513 0,11
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,906401 0,11
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038410 0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,166484 0,04
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,558287 0,03
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023586 0,03
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023124 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036783 0,88
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,079697 0,77
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,796812 0,62
İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,412787 0,58
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059934 0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027759 0,39
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099081 0,27
HSBC Portföy Değ. Fon 78,108703 0,25
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,218628 0,24
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,577999 0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,797223 0,95
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,029783 0,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,932284 0,12
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,196806 0,11
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,343268 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,411822 0,68
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,346137 0,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019412 0,07
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,238577 0,07
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025001 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,575261 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,521770 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: AA
Ekonomi
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