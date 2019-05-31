Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173982 0,85
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413538 0,78
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041094 0,68
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 138,687851 0,64
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021110 0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,564182 0,38
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,169210 0,23
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434669 0,19
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,233263 0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042301 4,35
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083473 4,32
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205821 3,87
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065765 3,53
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019023 3,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,960894 4,96
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321077 2,27
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038800 2,13
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,236325 2,01
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,485091 1,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036767 2,48
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024264 2,03
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,221084 2,03
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,070154 1,62
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,946401 1,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,242435 0,07
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025017 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050506 0,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,245618 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,277886 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: AA
Ekonomi
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