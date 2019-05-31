Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173982
|0,85
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,413538
|0,78
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041094
|0,68
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|138,687851
|0,64
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021110
|0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,564182
|0,38
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,169210
|0,23
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,434669
|0,19
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,233263
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042301
|4,35
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083473
|4,32
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,205821
|3,87
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065765
|3,53
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019023
|3,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,960894
|4,96
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,321077
|2,27
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038800
|2,13
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,236325
|2,01
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,485091
|1,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036767
|2,48
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024264
|2,03
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,221084
|2,03
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,070154
|1,62
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,946401
|1,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,242435
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025017
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050506
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,245618
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|85,277886
|0,06