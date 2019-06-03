Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,582652
|1,31
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041373
|0,68
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,415575
|0,49
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,174699
|0,41
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|145,761607
|0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022887
|0,81
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,570231
|0,39
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,383249
|0,33
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,170461
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038278
|2,48
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,046613
|1,82
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,227120
|1,77
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097545
|1,70
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066814
|1,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,981594
|2,15
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,843737
|1,06
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,323879
|0,87
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,497340
|0,82
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,095080
|0,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037088
|0,87
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024436
|0,71
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,512852
|0,54
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030195
|0,43
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,950278
|0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035191
|0,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,056618
|0,36
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020938
|0,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,962207
|0,35
|ING Portföy Altın Fonu
|0,027277
|0,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,579288
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050603
|0,19
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|106,684814
|0,19
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|1,977857
|0,19
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,366511
|0,19