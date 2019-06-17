Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036981 1,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060826 0,99
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,404075 0,97
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052209 0,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039580 0,87
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024183 2,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014343 1,59
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030747 0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056730 0,85
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,393705 0,76
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036658 0,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062786 0,73
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046085 0,69
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,832500 0,68
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077329 0,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049295 1,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,998021 0,78
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,683956 0,72
HSBC Portföy Değ. Fon 81,249185 0,50
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069899 0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035077 1,90
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,104099 1,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,056577 1,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022304 0,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,300914 0,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036826 1,92
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021864 1,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025639 1,86
Deniz Port. Altın Fonu 0,032392 1,85
Ak Portföy Altın Fonu 0,058913 1,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051058 0,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,593515 0,19
ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,202695 0,19
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025286 0,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,581939 0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:24 Kaynak: AA
İstanbul
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