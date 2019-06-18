Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,432739 0,54
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042938 0,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604730 0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180821 0,29
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,338090 0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,593641 0,29
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,458110 0,23
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,184806 0,16
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,254628 0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086762 2,95
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043732 2,93
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018905 2,11
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068685 2,10
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,191704 2,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,332445 1,41
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242801 1,32
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039779 1,20
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,895031 1,02
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,512056 1,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024903 1,73
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037808 1,42
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,971943 1,21
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,413237 1,02
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,868669 0,95
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,527956 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019646 0,07
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,582317 0,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054262 0,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,302701 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:13 Kaynak: AA
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