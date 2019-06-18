Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,432739
|0,54
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042938
|0,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,604730
|0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180821
|0,29
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|6,338090
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,593641
|0,29
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,458110
|0,23
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,184806
|0,16
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,254628
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086762
|2,95
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043732
|2,93
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018905
|2,11
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068685
|2,10
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,191704
|2,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,332445
|1,41
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,242801
|1,32
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039779
|1,20
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,895031
|1,02
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,512056
|1,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,024903
|1,73
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037808
|1,42
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,971943
|1,21
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,413237
|1,02
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,868669
|0,95
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,527956
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019646
|0,07
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,582317
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054262
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,302701
|0,06