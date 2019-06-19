Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,613441 1,44
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438319 1,29
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043480 1,26
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182818 1,10
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 142,795116 0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014553 3,04
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023890 2,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,604007 0,65
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,467476 0,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,405047 0,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088944 2,51
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044806 2,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,808434 2,31
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132156 2,31
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023331 2,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,072669 2,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040348 1,43
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022836 1,43
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336659 1,27
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,245602 1,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,720704 1,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,270469 1,46
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025176 1,10
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,980471 0,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,875543 0,79
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,555744 0,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036480 0,35
TEB Portföy Altın Fonu 0,061822 0,33
Ak Portföy Altın Fonu 0,058396 0,33
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021655 0,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019660 0,07
ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,314249 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051123 0,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054297 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,595560 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Ekonomi
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