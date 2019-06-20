Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037122 0,62 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037122 0,62
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,407428 0,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025538 0,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150780 0,46
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,557645 0,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021857 0,73
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024058 0,70
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014645 0,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056734 0,44
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,471500 0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090723 2,00
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045643 1,87
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036803 1,28
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018263 0,82
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,006898 0,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,713661 0,46
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,136284 0,38
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070002 0,36
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,995899 0,35
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,337754 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,818551 0,55
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,296293 0,30
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022252 0,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,123834 0,25
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,007829 0,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,970793 0,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019673 0,07
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,583067 0,07
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054332 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,596582 0,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 60,499449 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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