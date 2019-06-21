Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449387
|2,92
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,628581
|2,73
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,044536
|2,69
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186219
|2,04
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|144,482162
|1,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014987
|2,34
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024237
|1,24
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,408041
|0,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,605696
|0,13
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,642896
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091929
|1,33
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046196
|1,21
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,222626
|0,74
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018434
|0,73
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112855
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,089110
|2,62
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023144
|1,44
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017274
|1,02
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,022087
|0,96
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,017186
|0,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,561529
|1,12
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034956
|0,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,103590
|0,66
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,053729
|0,57
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030661
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,104895
|1,88
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,845610
|1,82
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|231,206549
|1,42
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036742
|0,86
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028562
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,437447
|0,08
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,528950
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019683
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051188
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,583441
|0,06