Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026158
|0,79
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,153856
|0,69
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044801
|0,62
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,072157
|0,58
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039803
|0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024098
|0,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056254
|0,31
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,484676
|0,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,278064
|0,24
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,195564
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|49,285112
|1,42
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028002
|1,27
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019703
|1,11
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048854
|1,07
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,957687
|1,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,138324
|1,61
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,030909
|0,87
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071331
|0,66
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,117235
|0,64
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,248621
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,113134
|1,33
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025942
|1,23
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,298098
|1,05
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,989351
|0,80
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,881202
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,531292
|0,06
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|18,974494
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025462
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054607
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051415
|0,06