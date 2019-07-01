Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

17 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026290 0,50
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,118642 0,48
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,061133 0,43
Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,015999 0,42
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,676358 0,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,628452 0,36
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,282108 0,32
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,488695 0,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,382691 0,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,423731 0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048339 1,41
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,799228 1,34
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236762 1,30
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095799 1,25
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049454 1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 84,823238 0,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,038208 0,71
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,210205 0,58
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,348347 0,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,250032 0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,309912 0,91
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035905 0,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,133075 0,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,077575 0,45
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018271 0,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,715172 0,73
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,571939 0,59
İş Portföy Altın Fonu 0,029307 0,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037764 0,52
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022345 0,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,607725 0,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051512 0,19
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019809 0,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,587110 0,18
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054707 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:09 Kaynak: AA
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