Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026290
|0,50
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,118642
|0,48
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,061133
|0,43
|Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,015999
|0,42
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,676358
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,628452
|0,36
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,282108
|0,32
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,488695
|0,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,382691
|0,24
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,423731
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048339
|1,41
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,799228
|1,34
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,236762
|1,30
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095799
|1,25
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049454
|1,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|HSBC Portföy Değ. Fon
|84,823238
|0,72
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,038208
|0,71
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,210205
|0,58
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,348347
|0,58
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,250032
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,309912
|0,91
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035905
|0,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,133075
|0,50
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,077575
|0,45
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,018271
|0,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,715172
|0,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,571939
|0,59
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029307
|0,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037764
|0,52
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022345
|0,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,607725
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051512
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019809
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,587110
|0,18
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054707
|0,18