Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045882 0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,465086 0,52
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,647003 0,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190896 0,42
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 147,057122 0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024394 0,72
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,423282 0,18
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,245405 0,14
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,554271 0,14
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,659645 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,190170 0,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062767 0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,035699 0,32
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,022568 0,16
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,202189 0,09
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,056561 0,07
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,049720 0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035362 1,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,113933 1,30
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,064196 1,29
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016149 0,14
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017570 0,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,085729 1,70
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 1,57
ING Portföy Altın Fonu 0,028640 1,55
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021998 1,54
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,925910 1,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054808 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051609 0,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,588201 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,610710 0,06
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019841 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Ekonomi
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