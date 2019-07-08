Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

43 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,930451 0,56
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364335 0,38
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,094255 0,27
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,416612 0,23
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,158208 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014773 1,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021343 0,31
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,637795 0,17
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,680814 0,14
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,422998 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105454 3,61
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053313 3,60
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019594 1,11
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,079255 1,10
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021273 0,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 87,191486 0,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028622 0,48
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,019100 0,47
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101364 0,46
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,948898 0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,257015 0,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034946 0,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,103534 0,24
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,053945 0,24
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017610 0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,062113 0,26
İş Portföy Altın Fonu 0,028513 0,26
Ak Portföy Altın Fonu 0,058617 0,25
Garanti Portföy Altın Fonu 0,072307 0,25
Deniz Port. Altın Fonu 0,032238 0,25
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051736 0,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,589625 0,18
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019888 0,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019893 0,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,614591 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Ekonomi
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