Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,468526
|2,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,654571
|1,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,193404
|1,37
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022782
|0,89
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|148,372106
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024964
|0,90
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,657703
|0,62
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,300290
|0,53
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023949
|0,47
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,511814
|0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052806
|2,30
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104142
|2,14
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,183468
|1,96
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,052755
|1,95
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,330359
|1,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,208020
|2,80
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017720
|1,42
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,362524
|1,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042562
|1,15
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024284
|1,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,909221
|1,48
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,354189
|1,47
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026959
|1,35
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,557507
|1,29
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035640
|1,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,333343
|1,33
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063316
|1,20
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037513
|1,20
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026045
|1,18
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032881
|1,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,995806
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052083
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,538060
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,593572
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020017
|0,06