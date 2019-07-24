Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026253
|0,75
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044875
|0,56
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,594872
|0,54
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,061873
|0,52
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,153615
|0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014740
|1,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,378030
|0,52
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,519385
|0,43
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,306237
|0,40
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,579283
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105198
|2,29
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053108
|2,21
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,637809
|1,83
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020088
|1,79
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,021806
|1,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,223210
|1,24
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,614291
|0,96
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,364648
|0,86
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,058677
|0,83
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042786
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027144
|1,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,303932
|0,71
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,691020
|0,57
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040365
|0,39
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,364814
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,833143
|0,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,467768
|0,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,261085
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,420234
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,595361
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020086
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055470
|0,06