Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,121357
|0,17
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,441539
|0,11
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|341,311891
|0,10
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021321
|0,09
|Yapı Kredi Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,071270
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025243
|1,36
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,439254
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,857647
|0,24
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120959
|0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,238488
|0,39
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,609723
|0,21
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,768720
|0,15
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,053925
|0,10
|Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,551067
|0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035617
|0,78
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,123991
|0,74
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,073171
|0,61
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018095
|0,19
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016704
|0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|236,327085
|1,01
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,460179
|0,90
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022130
|0,78
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063232
|0,75
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026004
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,543231
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,599890
|0,06
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|110,866217
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020238
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055884
|0,05