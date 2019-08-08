Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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