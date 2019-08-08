Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,094990
|0,26
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,199115
|0,22
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023305
|0,20
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|6,792012
|0,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,683929
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025439
|1,37
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,441402
|0,12
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,272040
|0,08
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,695139
|0,05
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,715742
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025392
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,662715
|0,42
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,029357
|0,31
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,305775
|0,22
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,347602
|0,14
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,783700
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036047
|1,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,138360
|1,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,084125
|0,88
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016743
|0,09
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,165342
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,727153
|2,56
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,782477
|1,27
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037956
|1,13
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|238,476134
|1,10
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026325
|1,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055948
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,600569
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020260
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,543788
|0,05
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|110,985189
|0,05