Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050884
|0,63
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035140
|0,60
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|528,839332
|0,57
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,115522
|0,50
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,481715
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013535
|4,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020388
|1,20
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025301
|0,41
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,222907
|0,27
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,447372
|0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,026025
|1,32
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,144080
|1,21
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,478526
|0,92
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,591319
|0,88
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,055000
|0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,264243
|2,93
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,745275
|0,97
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,019240
|0,72
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,359085
|0,64
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,052790
|0,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026780
|0,80
| Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,183933
|0,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036300
|0,38
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,415073
|0,36
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,169988
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,759572
|1,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,834467
|1,24
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|239,040341
|1,23
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029594
|0,37
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038184
|0,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020335
|0,32
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056155
|0,31
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,602793
|0,31
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|19,495280
|0,31
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,052852
|0,30