Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,193838
|0,25
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,023049
|0,22
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021075
|0,21
|Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F
|0,019563
|0,20
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,067706
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,222433
|0,58
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021662
|0,53
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,497408
|0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,291279
|0,07
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,278621
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032996
|1,41
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059057
|0,94
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025661
|0,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|65,299563
|0,79
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067996
|0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,289902
|2,04
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,787929
|0,34
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017090
|0,33
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,053068
|0,33
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,121976
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013036
|0,32
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015404
|0,31
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016936
|0,27
| Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,173729
|0,25
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026698
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,604081
|0,16
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056273
|0,15
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020377
|0,15
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|256,688027
|0,15
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,484451
|0,15