Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|544,904571
|1,65
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,545642
|1,01
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,898901
|0,97
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,061134
|0,96
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,906758
|0,91
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013954
|2,86
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,265898
|1,96
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021883
|1,02
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029378
|0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054890
|0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033914
|2,78
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071998
|2,35
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033740
|2,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,638324
|2,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,060234
|1,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,979575
|2,58
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070440
|1,13
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,045371
|0,91
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,968063
|0,76
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010043
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,098427
|0,78
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,275256
|0,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021640
|0,73
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,817801
|0,70
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,983745
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|246,245437
|1,51
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,511875
|1,31
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,304239
|0,98
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030092
|0,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065633
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,547102
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020388
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056303
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,604397
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,019726
|0,05