Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052334
|2,32
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060796
|2,31
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035414
|2,17
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,246112
|2,10
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,661902
|2,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026139
|2,70
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021358
|2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056146
|2,29
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014270
|2,26
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022371
|2,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034583
|2,50
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024659
|2,43
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073591
|2,21
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034499
|1,72
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070370
|1,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,985733
|1,83
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,993095
|1,38
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071410
|1,38
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,072593
|1,33
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,694396
|1,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037780
|2,33
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022131
|2,27
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,188853
|2,25
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,143794
|2,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,324171
|2,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039745
|2,34
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023459
|2,32
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067157
|2,32
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034769
|2,32
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027555
|2,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020399
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056333
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,604711
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,492933
|0,05
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|256,944015
|0,05