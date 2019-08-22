Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052697 0,69 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035545 0,37 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,284950 0,33 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,255619 0,15 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026243 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022539 0,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,324558 0,58 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021474 0,54 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014321 0,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056298 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039332 1,31 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071057 0,98 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061620 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,283272 0,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034764 0,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,294031 0,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,997176 0,41 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989496 0,38 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,556145 0,32 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,699695 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015454 0,22 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013069 0,19 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,175145 0,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,146865 0,14 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,002556 0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 249,520619 0,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,067211 0,08 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027577 0,08 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077932 0,08 HSBC Portföy Altın Fonu 2,421553 0,08 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,547640 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056362 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,605021 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,497176 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026239 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)