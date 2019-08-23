Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

43 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035892 0,98
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304334 0,85
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061192 0,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040261 0,57
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,142383 0,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026327 0,67
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030253 0,50
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056541 0,43
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021552 0,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,326720 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035063 1,14
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020356 0,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074363 0,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061982 0,59
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,185907 0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996484 0,71
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,291213 0,66
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071856 0,42
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,084315 0,40
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,758917 0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022306 0,74
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,342593 0,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,160198 0,62
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,195871 0,51
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031036 0,48
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,864490 0,71
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,977511 0,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039955 0,45
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023583 0,45
TEB Portföy Altın Fonu 0,067511 0,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,547921 0,05
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,501427 0,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056390 0,05
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026252 0,05
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,605318 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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