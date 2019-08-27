Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,753223
|1,49
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026694
|1,38
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045484
|1,15
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,963746
|1,13
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,964118
|1,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026976
|2,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021691
|1,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057006
|1,18
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022462
|1,02
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,327029
|0,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,031539
|2,17
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034327
|1,92
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061516
|1,91
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071233
|1,87
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039569
|1,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072964
|1,44
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,331647
|1,13
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,005353
|0,70
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010191
|0,54
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,091582
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,228900
|2,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039012
|2,60
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,161845
|2,44
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,919150
|1,26
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027472
|1,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,742963
|2,94
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069554
|2,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041168
|2,87
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031578
|2,84
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028495
|2,77
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,549006
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,512028
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026303
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,518370
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020405
|0,05