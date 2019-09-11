Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053246
|1,17
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,148052
|0,67
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,198675
|0,48
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040635
|0,45
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,021120
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022467
|1,16
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030536
|0,52
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023238
|0,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056913
|0,30
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,537353
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036499
|1,35
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042625
|1,19
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022434
|1,15
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036426
|1,07
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,410838
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,047211
|1,31
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042932
|0,94
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,310662
|0,77
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,763330
|0,56
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,074823
|0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,971803
|0,73
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022378
|0,72
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,357926
|0,69
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,032714
|0,67
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,029818
|0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,063524
|0,82
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|250,991902
|0,20
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,952606
|0,15
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030862
|0,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023492
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053546
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020608
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,610918
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056907
|0,05
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|112,810846
|0,05