Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,498557 1,02 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,498557 1,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,701642 0,63
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,204287 0,54
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,574457 0,43
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018145 0,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248274 0,11
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,704153 0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044733 0,80
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,926410 0,80
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,389258 0,71
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026204 0,71
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263088 0,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,446070 1,30
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006574 0,87
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,072154 0,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,262139 0,49
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,475750 0,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,985641 0,48
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370929 0,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654812 0,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019163 0,25
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017209 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 113,070930 0,14
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,612326 0,14
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026543 0,13
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057036 0,13
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020655 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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