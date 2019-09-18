Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036036
|0,36
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040544
|0,23
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060813
|0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026634
|0,22
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053177
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056642
|0,38
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025981
|0,36
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030368
|0,06
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,752816
|0,05
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,731981
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,398949
|0,55
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035859
|0,49
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063826
|0,31
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,691118
|0,20
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073399
|0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072620
|0,29
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,325784
|0,23
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,995044
|0,21
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,098545
|0,15
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,126284
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022271
|0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,350017
|0,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,167186
|0,18
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,011481
|0,16
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,386382
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,649590
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|90,776761
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020674
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,612896
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026566
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053713
|0,04