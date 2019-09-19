Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

41 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,501126 0,79
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205358 0,63
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,705512 0,55
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222981 0,32
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,824534 0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248228 0,10
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,701932 0,03
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,732414 0,03
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,300395 0,02
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,753197 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,531627 1,83
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043464 1,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,712620 1,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044600 1,18
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,059515 1,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,435964 1,77
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006533 1,37
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,635983 0,61
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,031692 0,49
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,024100 0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369475 0,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,987229 0,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,066009 0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019130 0,15
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654348 0,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,825065 0,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,033370 0,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,783973 0,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020684 0,05
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 352,963842 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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