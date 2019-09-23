Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,503062
|0,51
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,707492
|0,49
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|552,003540
|0,48
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|108,615846
|0,45
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,767919
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025890
|0,12
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015081
|0,12
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,699059
|0,10
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,624294
|0,09
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,466964
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|60,969173
|0,84
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|53,827160
|0,63
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025679
|0,50
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026717
|0,50
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040821
|0,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,431310
|0,90
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006599
|0,89
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,873380
|0,37
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,126555
|0,33
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,292089
|0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,358876
|0,42
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,193535
|0,25
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,976439
|0,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019069
|0,20
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026168
|0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,927666
|0,99
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,619958
|0,60
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027303
|0,14
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039348
|0,05
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077430
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020721
|0,14
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057212
|0,13
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,614256
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053830
|0,13
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,625722
|0,13