Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,507420 0,82
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,714468 0,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,207271 0,58
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024054 0,51
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224637 0,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,707330 0,36
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,251821 0,24
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,739220 0,00
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,628825 0,00
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,760029 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051950 2,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101933 2,52
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019472 2,31
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,065268 2,24
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021014 2,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,451463 1,39
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,259366 1,28
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,643309 1,25
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043103 1,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,474227 0,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370423 1,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,060534 1,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,980396 0,98
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019176 0,66
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,655666 0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030953 0,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,060453 0,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,785897 0,05
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026646 0,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053876 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020739 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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