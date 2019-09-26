Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

56 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,157546 0,31
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040686 0,30
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,204057 0,30
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,354970 0,28
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063324 0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026289 0,86
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,545295 0,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,333506 0,38
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022879 0,34
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,711720 0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034987 1,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023237 1,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,305038 1,36
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,724352 1,34
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052516 1,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,473482 1,52
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,262226 1,10
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043377 0,64
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,816659 0,54
ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,381672 0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,194965 0,76
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,137700 0,69
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038100 0,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,986860 0,66
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,064807 0,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,068010 0,82
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023627 0,79
ING Portföy Altın Fonu 0,030749 0,76
Deniz Port. Altın Fonu 0,034932 0,76
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027775 0,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057287 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020748 0,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,099816 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,556583 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,615048 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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