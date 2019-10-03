Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

52 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061320 1,15
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,292073 0,90
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041236 0,89
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,975133 0,78
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,435239 0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025942 2,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021441 0,81
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030203 0,49
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,471769 0,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056141 0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136325 0,88
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,943484 0,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,761710 0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046126 0,58
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021421 0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006781 0,80
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996571 0,68
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073890 0,59
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,347274 0,57
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043866 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037272 2,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,169536 2,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114913 2,08
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022360 0,93
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,364573 0,90
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,066981 3,10
ING Portföy Altın Fonu 0,030088 2,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039138 2,33
Deniz Port. Altın Fonu 0,034161 2,31
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023106 2,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,662603 0,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020809 0,04
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026733 0,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,369715 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,558204 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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